Yılmaz'ın aktardıklarına göre, Kamerunlu forvet Aboubakar, sözleşmesindeki bir sonraki taksit ödemesini bekliyordu. Ancak beklenen ödeme gerçekleşmeyince, Aboubakar sakatlığına geri dönerek maçlara çıkmamaya başladı.

Burak Yılmaz, Aboubakar'ın 4 ay sonra yeni bir taksit almayı istediğini ve beklenen ödemenin yapılmaması üzerine sahaya çıkmaktan kaçındığını belirtti.

Teknik direktör Yılmaz, Aboubakar'ın bu tutumunun takım içinde sıkıntılara yol açtığını da sözlerine ekledi.

Bu açıklamalar, Beşiktaş'taki Aboubakar krizi hakkında yeni bir ışık tutmakta. Kamerunlu oyuncunun sözleşme şartlarındaki ödeme sorunları nedeniyle takımdan uzaklaştığı anlaşılıyor.