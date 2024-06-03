Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a gözaltı kararı verilirken aynı kararda Mehmet Sıddık Akış yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in kayyım olarak atandığı açıklandı.

Sürecin yankıları sürerken peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ederken son olarak Van Büyükşehir Belediye EşBaşkanı Abdullah Zeydan açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yapan Zeydan, şu ifadelere yer verdi “İktidarın halkın iradesine saygı göstermesi ve bu yanlıştan geri dönmesi gerekir. Kayyım gaspına karşı bizde saat 19:00 da Colemêrg’te halkımızın yanında olacağız.” dedi.