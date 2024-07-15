Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, beraberindeki İpekyolu Belediyesi Eşbaşkanı Canan Uzunay ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu'nu Van'a davet eden Eşbaşkanlar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Kongresi’nde elde ettiği başarıdan dolayı da tebrik etti.

Eşbaşkanları Saraçhane’de bulunan makamında kabul eden İmamoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmamoğlu ayrıca ilk fırsatta Van’ı ziyaret etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Eşbaşkanların ziyaretine aslen Vanlı olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de eşlik etti.