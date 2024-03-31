Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaş sandık başına gidiyor.

Van'ın da aralarında bulunduğu 32 ilde oy kullanımı saat 07:00 itibariyle başladı. Saat 16:00'ya kadar devam edecek olan seçimlerde Van'dan 714 binden fazla kişi sandık başına gidiyor.

Van'da da siyasi partilerin belediye başkan adayları oy kullanmaya başladı.

Oy kullananlardan biri de AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas oldu.

Oyunu sabahın erken saatlerinde kullanan Arvas, X platformu üzerinden" Kıymetli hemşehrilerim, biz sabah saatlerinde oyumuzu kullandık. Şehrimizin geleceği için sizlerde lütfen oylarınızı kullanınız. Seçimin hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi." paylaşımında bulundu.