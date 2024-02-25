Van'ın Erciş ilçesinde Vanyolu Caddesi’nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Programa AK Parti İl Başkanı Emre Güray, İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan, İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş, Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Zahir Soğanda ile MHP İlçe Başkanlı Fatih Köroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İLİMİZE VE İLÇEMİZE BİRÇOK HİZMET GETİRDİM”

Miting havasında gerçekleşen seçim ofisinin açılışında konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalışacaklarını söyledi. Arvas, "Büyükşehir belediyesi olarak diğer belediyelerin de hak ve hukukunu koruyacağız. Adaletsizlik yapmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Allah'ın izni ile adalet ve merhametten, doğruluk ve sadakatten, ihlastan ayrılmayacağız. 5 yıllık milletvekilliği sürecinde evimizi Ankara'ya taşımadık. İlimize ve ilçemize birçok hizmet getirdim. İnşallah aynı şevkle çalışacağız." şeklinde konuştu.

“ON YILDIR BU ŞEHİR AK BELEDİYECİLİĞİ BEKLİYOR”

AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftci de geçmişten beri Erciş’in bölgesinin çekim ve cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, "İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Geleceğimize bakacağız. Bu şehre karşı görevimizi yapmaya, vefa borcumuzu ödemeye geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilçemize çok önemli hizmetlerde bulunduk. Alt ve üstyapı yatırımları yaptık. Erciş'i değiştirip dönüştürdük. On yıldır bu şehir AK belediyeciliği bekliyor. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı bir evladınız olarak, yeniden bu şehri AK belediyeciliğe kavuşturacağız. Söz verdik, bu şehri yeniden inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle bu mutsuzluğu kaldıracağız, sizlerle beraber bunu başaracağız” dedi.

“SAKIN AMA SAKIN REHAVETE KAPILMAYIN"

Seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise, partilerine gösterilen teveccüh karşısında çok mutlu olduğunu ifade etti.

Güray, rehavete kapılmadan son güne kadar çalışacaklarını belirterek, “Evvela şunu söyleyebilirim. Her an yukarıdan aşağıya düşebilirim. Bu muhteşem tablo başımı döndürdü. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hizmet denince akla AK Parti gelir. AK Parti demek hizmet belediyeciliği demektir. Bizim hiç kimseyle bir hesabımız yok. Van, artık başka bir Van olmak istiyor. Vanlı artık hizmeti istiyor. Van, huzuru ve güveni istiyor. Allah'ın izniyle Van'ı da Erciş'i de ak belediyecilikle buluşturacağız. Takvimiz kısıtlı 37 günümüz var. Gerek büyükşehir belediye başkan adayımızın gerek ilçe belediye başkan adaylarımızın kapı kapı dolaşması mümkün olmayabilir. Sizlerin teşkilatlarımızın selamını vatandaşlarımıza ileterek onlara derman olmanızı istiyoruz. Sizlerden beklentimiz budur. Sakın ama sakın rehavete kapılmayalım. Son güne kadar sandıklarımıza sahip çıkalım. Oylar bizim namusumuzdur, namusumuza sahip çıkalım. Sandıkları da terk etmeyelim. Bütün Erciş'i, bütün Van'ı sizlerin desteğiyle dolaşacağız. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

AÇILIŞIN ARDINDAN ESNAF ZİYARETİ

Konuşmaların ardından Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, parti teşkilatıyla birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek, talep ve önerileri dinledi.