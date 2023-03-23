ABD Merkez Bankası (Fed), ABD'de etkileri devam eden bankacılık krizinin ortasında yılın en kritik faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranın yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

PİYASA BEKLENTİLERİ FARKLILAŞMIŞTI

ABD merkezli Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasını açıklamasıyla piyasalarda panik havası yaşanmış ve Avrupa'ya sıçramasıyla bütün dengeler değişmişti. Bankacılık krizi öncesi Fed'den 50 baz puan faiz artırımı dahi masada bulunurken, sonrasında beklentiler farklılaşmıştı. Son fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 90'ı aşmıştı. Yıl sonuna kadar ise Fed'in 100 baz puanlık indirimine gidebileceği de beklentiler dahilinde bulunuyordu

Fed, enflasyonla mücadele etmek için geçen sene 4 kez 75’er baz puanlık artış yapmış, Aralık ayında artış hızını yavaşlatarak 50 baz puana, Şubat ayında ise 25 baz puana indirmişti.

ABD'de enflasyon geçen yıl haziranda yıllık yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen yıl aralık ayında yüzde 6,5'e gerilemişti.

Süperhaber