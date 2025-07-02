İsrail’in Orta Doğu'daki katliamları sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan, Gazze’de olası ateşkese dair kritik bir açıklama geldi.

"İSRAİL GEREKLİ KOŞULLARI KABUL ETTİ"

Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, "Temsilcilerim bugün Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı yaptı. İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli koşulları kabul etti." ifadelerini kullandı.

"HAMAS UMARIM BU ANLAŞMAYI KABUL EDER"

Bu süre zarfında tüm taraflarla birlikte savaşın sona erdirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Trump, "Barışın sağlanması için çok çaba harcayan Katar ve Mısır, bu nihai teklifi sunacak. Hamas, Orta Doğu’nun iyiliği için umarım bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü aksi daha iyi olmayacak. Sadece daha kötü olacak." dedi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını duyurmuştu.