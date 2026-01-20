Van'a 45 kilometre uzaklıkta, Artos Dağı eteklerinde yer alan Abalı Kayak Merkezi, kar yağışının istenilen seviyeye ulaşmasıyla birlikte bu yıl geç de olsa sezonu açtı. Sezonun açılmasıyla birlikte merkezde yaşanan hareketlilik, yarıyıl tatiliyle daha da arttı.

Aileleriyle birlikte kayak merkezine gelen çocuklar, kayak ve kızakla kaymanın heyecanını yaşarken pistlerde renkli görüntüler oluştu. İlk kez kayak yapan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu. Tatili fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte kayak merkezinde keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı. Yaklaşık bin 600 metre rakıma sahip olan Abalı Kayak Merkezi'nde 1 teleski ile acemi ve orta seviyeye uygun pistler bulunuyor.

Kayak merkezinde ekipman kiralama imkânı da sunulurken, özellikle çocuklar için güvenli alanlar oluşturuldu. Merkez görevlileri ise vatandaşların güvenli bir şekilde kayak yapabilmeleri için gerekli tedbirler aldı. Yarıyıl tatili dolayısıyla aileleriyle birlikte kayak merkezine gelen çocuklar, tatilde doyasıya eğlendiklerini kaydetti.