Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği, A Milli Takımın maçı için Vanlılara çağrıda bulundu.

EURO 2024'te mücadele eden A Milli Takım, Cumartesi günü saat 22:00'de Hollanda ile karşılaşacak.

Bu önemli karşılaşma öncesi harekete geçen TÜGVA Van İl Temsilciliği, "Ay yıldızlı bayrağımızla bizim çocukların yanında" sloganı ile bir organizasyon düzenledi.

TÜGVA Van İl Temsilciliği, Cumartesi günü saat 22:00'de Vanlıları kent meydanında kurulacak dev ekrandan Türkiye'nin maçını izlemeye davet etti.