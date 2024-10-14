İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin futbolseverleri için büyük öneme sahip olan bu karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçta, Polonya'dan hakem Damian Sylwestrzak düdük çalacak ve VAR hakemi olarak Pawel Malec görev alacak.A Milli Takım, bu karşılaşmada galip gelerek grup aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor. Takım, geride kalan 3 haftada topladığı 7 puanla dikkat çekiyor. İzlanda ise, 4 puanla mücadele ediyor ve Türkiye ile oynadıkları ilk maçta 3-1 mağlup olmuştu. Bu nedenle, Türkiye'nin bu maçı kazanması, hem moral motivasyonu artıracak hem de grup sıralamasında önemli bir avantaj sağlayacak. İzlanda'nın muhtemel ilk 11'i ile Türkiye'nin muhtemel kadrosu, maç öncesinde büyük bir merak konusu oldu.

BÜTÜN GÖZLER HANGİ OYUNCULARDA OLACAK?

Her iki takımın kadrosunda öne çıkan isimler, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. A Milli Takım'ın Vincenzo Montella yönetimindeki muhtemel ilk 11'inde yer alan Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler gibi önemli oyuncular, maçta kilit rol oynaması beklenen isimler. İzlanda'nın kadrosunda ise Valdimarsson ve Gudjohnsen gibi futbolcular dikkat çekiyor. Bu oyuncuların performansları, maçın sonucunu doğrudan etkileyebilir.