Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yaptığı açıklamayla Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından komşu ülkelerden Suriye'ye dönen mülteci sayısını duyurdu.

115 BİN KİŞİ DÖNDÜ

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü bildirildi.

Bu sayının ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı hatırlatıldı.