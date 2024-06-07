7 Haziran Gelinim Mutfakta'da Şok! Kim Elendi? Kim Çeyrek Altını Aldı? İşte Tüm Detaylar!

Kanal D'nin efsanevi yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 7 Haziran Cuma günü hafta finali heyecanı yaşandı. 1404. bölümde yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken, günün elenen ismi ve çeyrek altını kazanan gelin merak konusu oldu. Peki, 7 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte tüm detaylar ve puan durumu...

Sosyete Pastası Yarışında Kim Zirveye Çıktı?

7 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümde, gelinler en güzel Sosyete Pastası'nı yapmak için yarıştı. Günün sonunda en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Başak oldu. Hem kayınvalidelerden hem de Nursel Ergin’den en yüksek puanları toplayan Başak, çeyrek altını yakasına taktı.

Büyük Şampiyonluk Yaklaşıyor! Eleme Yapılmadı!

Gelinim Mutfakta'nın 6. sezon final serisinde eleme yapılmayacak. Bu sezonun finalinde, 80 altın bilezik ve 20 çeyrek altın için yarışan Damla, Başak, Zeynep ve Kıymet finale kadar elenmeden mücadele edecek.

Puan Durumu ve Çeyrek Altın Sayıları Belli Oldu!

7 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu şu şekilde:

Damla: 5 puan

Başak: 19 puan

Zeynep: 18 puan

Kıymet: 11 puan

Toplam çeyrek altın sayıları ise:

Damla: 0 çeyrek altın

Başak: 2 çeyrek altın

Zeynep: 2 çeyrek altın

Kıymet: 1 çeyrek altın

Gelinim Mutfakta'da büyük finale doğru adım adım ilerlenirken, yarışmacıların heyecanı ve rekabeti giderek artıyor. Kim şampiyon olacak? Tüm detaylar için Gelinim Mutfakta'yı takip etmeye devam edin!