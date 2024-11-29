Çeşitli illerin emniyet müdürlerinin değişmesine dair karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.
Karara göre; Iğdır, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa, Ordu olmak üzere 6 ile yeni emniyet müdürü atandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne; Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niyazi Turgay atandı.
ATAMALAR
Yapılan atamalar şu şekilde;
- Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı
- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Yılmaz
- Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici
- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy
- Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar,
- Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Niyazi Turgay.