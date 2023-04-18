Fahiş fiyat artışları sonrası ortaya atılan 'yeni banknot' iddiaları kamuoyunda gündem yarattı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in en büyük banknot olan 200 TL ile artık 1 kilo kıyma alınamadığını söylemesi sonrası başlayan tartışmalarla ilgili AK Parti cephesinden açıklama geldi. CNN Türk yayınında konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Partili Cevdet Yılmaz, öncelikli hedeflerinin enflasyonu düşürmek olduklarını belirtti.

Merkez Bankası'nın bağımsız bir kurum olduğunun altını çizen Yıılmaz, "500 TL'lik yeni banknot basılacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Bu konuda net ifadeler kullanan Yılmaz; şu anda seçimler dolayısıyla belirsiz bir ortam olduğunu belirterek 14 Mayıs sonrasını işaret etti.

AK Partili Yılmaz'ın öne çıkan satır başları şöyle;

"Türkiye kalkınmakta olan bir ülke, gelişmiş ülke olma iddiası ortaya koymuş bir ülke. Burada bir eşiğe gelmiş durumdayız. Türkiye 20 yıllık süreçte alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna yükseldi.

"YENİ HEDEFİMİZ YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİNE ÇIKABİLMEK"

Yeni hedefimiz yüksek gelirli ülkeler ligine çıkabilmek. Katma değeri yüksek sektörlerde atılım yaparak ihracatı köklü bir şekilde değiştirip geliştirerek cari açık meselesini çözerek kişi başı geliri 13 bin dolar üzerine çıkararak yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış oluyorsunuz.

Burada da bütün dünya aslında bunu tartışıyor. Büyüme, istihdam, enflasyon meselesi pandeminde sonra bütün ülkelerin karşı karşıya olduğu bu.

KUR KORUMALI MEVDUATLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE Mİ?

Seçimler demek belirsizliğin azalacağı bir dönem demek seçimlerle birlikte sonuç ne olursa olsun 5 yıllık yeni perspektif açılıyor. Öngörülebilirlik artıyor.

Önümüzdeki sürece ilişkin olarak hangi parti kazanırsa kazansın belirsizlik azalacaktır. Bu perspektif içinde biz diyoruz ki tecrübeli kadroyuz, güçlü liderliğe sahibiz, güçlü ekiplerle bu sorunların üstesinden geliriz diyoruz.

"KABİNE’DE YENİLİK OLACAK"

Kabine’de yenilik olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ben inanıyorum ki sayın Cumhurbaşkanımız bu konuları çalışıyordur. AK Parti şunu savundu: İstikrar içinde değişim, istikrar içinde yenilenme bunu yapmazsanız uzun soluklu olmazsınız.

Türkiye’nin ihtiyaçlarına bakacağız, ESK dediğimiz yapı var. Anayasal statü kazandırdık böyle platformları iyi kullanarak ekonomi politikalarını istişare içinde güncelleyeceğiz. Seçimlerden sonra oluşacak ekibin taraflarla diyalog içinde ihtiyacı ne ise o çerçevede bakacağını düşünebiliriz.

"MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ DEĞİL" İDDİALARI

Bağımsızlık fonksiyonel bağımsızlıktır. İdari anlamda bağımsızlık dediğimiz zaman kendi görev alanı ile ilgili son sözü demektir. Bağımsız demek ayrı bir devlet gibi hareket edecek değil. Merkez Bankası kanununda şu söylenir: Temel hedefi istikrarı sağlamaktır. Bununla çelişmemek kaydı ile büyüme, istihdama destek olur diye bir ifade var.

Merkez Bankası’nın kurulları kendileri alıyorlar, hiç kimseye de onaylatmıyorlar. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama nihayetinde yasal çerçeve içinde baktığınızda nihai kararı alma yetkisi Merkez Bankası Başkanı ve kurullarındadır.

Bugünkü ortamda şunu söylüyoruz. Büyüme, kalkınmayı devam ettireceğiz. Dünya ile aynı hızla büyürsek ortalamaları yakalayamayız. Merkez Banka’mız da bu politikalarımıza destek oluyor.

"500 LİRALIK BANKNOTLARA TÜRKİYE'NİN İHTİYACI YOK"

Önümüzdeki dönemde temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek, 2-3 yılda tek haneye ulaşmak. Bugünkü enflasyonla spekülasyon yapılıyor ama seçimden sonra belirsizliğin azaldığı ortamda enflasyon düşecektir. 500 liralık banknotlara Türkiye'nin ihtiyacı yok. Serbest Döviz Kuru rejimine sahibiz, bundan vazgeçme planımız yok. Dövizde arz ve talep fiyatı belirler.

Dönemsel hareketlenmeler her zaman olabiliyor. Dövizin arzı ve talebi geleceği yeri belirler. Cari açığı düşürme perspektifi olan Türkiye 100 milyar lira turizm, 400 milyar lira ihracat hedefliyor. Türkiye 1,5 trilyon dolarlık ekonomiyi hedefliyor.

Döviz her zaman hareket edecektir, aşağı yukarı gidecektir. Esas olan reel döviz kurudur. Reel döviz kurunun istikrarlı seyir izleyeceğini düşünüyorum. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Önümüzdeki dönemde belirsizlikler azalacak, ekipler şekillenecek, istikrarlı ve güvenli ortamda bu konular şekillenecektir.

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