500 bin TL'lik destek paketi geliyor. Ev alacaklara, konutlarını onaracaklara yardım etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı. Alınan kararla birlikte sosyal yardım desteklerinde artışa gidildi. Atılan yeni adımlar kapsamında yaşlı ve engelli maaşlarına zam yapılırken; ev alacaklara veya evini onaracaklara da destek sağlanacak. Söz konusu destek miktarı 500 bin TL'ye kadar yükselirken; duruma göre 35 bin TL, 70 bin TL, 100 bin TL ve 300 bin TL'lik yardımlar da veriliyor. Peki 500 bin TL'lik destek paketinden kimler yararlanabilecek? SGK/Vergi Uzmanı Murat Bal, şartları ve tüm detayları açıkladı.

Sosyal yardım desteği artırıldı. Yeni atılan adımlar kaspamında yaşlılardan, engellilere hatta ev sahibi olmak isteyenlere kadar birçok kişiye yönelik destekler artırıldı. Söz konusu yardımlar kapsamında 500 bin liralık bir destek de söz konusu. Yaşlı, engelli, dul ve yetimlere verilen destekler atırılırken, konut edinme yardımında da rakam 500 bin TL'ye kadar çıktı.

ATV Haber'e konuşan SGK/Vergi Uzmanı Murat Bal, sosyal yardım desteğinin detaylarını açıkladı. Özellikle sosyal yardımların şu anda vatandaşlarlar açısından büyük bir imkan oluşturduğunu belirten Bal, söz konusu destek paketiyle ilgili "Basit onarımdan itibaren başlıyor. Kapsamlı onarım, prefabrik ev yapımı ve betronerme ev yapımı şeklinde sosyal yardımlar içinden hak sahibi olabilir vatandaşlarımız" diye konuştu.

"Sosyal destek yardımlarından kimler yararlanacak? Şartlar neler?" sorusuna yanıt veren Bal, söz konusu şartları şöyle sıraladı;

"Öncelikli olarak 18 yaşından büyük olmak gerekiyor ve muhtaçlık sınırı bölgesinde sağlıklı barınacağı bir konutunun olmaması gerekiyor. Aynı zamanda en az 1 yıldır o sorumluluk bölgesi içinde yaşıyor olması ve ailesinden herhangi birinin de nafaka yükümlülüğü altında olmaması şartı var."

BASİT EV ONARIMINA 35 BİN TL, ORTA DÜZEY EV ONARIMINA 70 BİN TL

Bu şartları sağlayanlar başvuru yaptığında basit ev onarımı için 35 bin TL'ye kadar, orta düzey ev onarımı içinse 70 bin TL'ye kadar yardım alabiliyor.

"500 BİN TL'YE KADAR DESTEK SAĞLANABİLİNİYOR"

"Kapsamlı bir onarım yapılıyorsa 100 bin lira, prefabrik ev onarımı yapılıyorsa 300 bin lira ve betonerme ev onarımı yapılıyorsa 500 bin liraya kadar destek sağlanabiliyor." diyen Bal, süre detayına dikkat çekti.

6 AY VE 1 YIL DETAYINA DİKKAT!

Buna göre; başvurusunu yapan ve onaylanan vatandaşların, basit veya orta düzey ev onarımı için aldıkları desteği 6 aya kadar harcaması gerekirken; ancak prefabrik ev gibi, betonerme ev gibi veya kapsamlı onarım yapıldığında bu parayı harcamak için 1 sene sınırı var. Yani 1 sene içinde söz konusu onarımı bitiriyor olmanız gerekiyor.

ANNELERE 2023 KONUT!

18 yaşın altında 3 çocuğu olan ve eşi vefat etmiş olan anneler için de 2023 konut yapılacak.

SOSYAL YARDIM MAAŞLARI ZAMLANDI

Öte yandan sosyal destek programıyla aylık alanların maaşları da güncellendi.

Buna göre; 2023 yılında 2 bin 348 TL olan yaşlılık aylığı, 2024 itibariyle 3 bin 504 TL'ye çıkarıldı.

Yüzde 40-69 arası engel oranı bulunanların aylığı bin 847 TL'den 2 bin 797 TL'ye; yüzde 70 üzeri engel oranı olanların aylığı da 2 bin 811 TL'den 4 bin 196 TL'ye yükseltildi.