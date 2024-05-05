Bugün büyük bir heyecanla beklediğiniz Survivor All Star yeni bölümüyle karşınızdayız! 5 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:00'de TV8 ekranlarında Survivor All Star 2024'un yeni bir bölümü yayınlanacak.

Bu akşam yine nefes kesen mücadeleler, stratejik hamleler ve duygusal anlarla dolu bir Survivor deneyimi sizleri bekliyor.

Survivor All Star 2024, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cuma, Cumartesi akşamları ekranlara geliyor ve izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Sevilen yarışma programının sunuculuğunu ise yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstleniyor.

Bu akşam Survivor All Star'da neler olacak, hangi takım kazanacak, kimler dokunulmazlık oyununu kazanacak? Merakla beklediğiniz tüm bu soruların cevapları için TV8 ekranlarını saat 20:00'de açmayı unutmayın!

Survivor All Star 2024 macerasına katılan yarışmacılar, güçlü rekabetleriyle ve stratejik hamleleriyle izleyicileri kendilerine hayran bırakıyor. Her hafta yeni bir heyecan, yeni bir mücadele sizleri bekliyor.

Survivor severler, hazır olun! Bu akşam Survivor All Star'a doyacak, heyecanla beklediğiniz yepyeni bir bölümle ekran başına geçeceksiniz. Unutmayın, saat 20:00'de TV8'de buluşuyoruz!