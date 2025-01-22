Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 yılı aşkın süredir çalışmaları devam eden Yargı Reformu Strateji Belgesi, yarın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. İlki 2009, ikincisi 2015, üçüncüsü 2019 yılında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yarın açıklanacak olan dördüncüsü, Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olma özelliğini taşıyor.

2025-2029 yıllarını kapsayan belge, yargıda 5 yılda atılacak adımları içeriyor. Belgede, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ile adalete erişimin kolaylaştırılması başlıkları altında 5 amaç yer alıyor. 5 amacın alt başlıklarında ise 45 hedef, 264 faaliyet bulunuyor.

56 BİN KİŞİ GÖRÜŞ VE ÖNERİSİNİ SUNDU

Belgenin hazırlık aşamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un başkanlığında çok sayıda toplantı yapıldı. Bu toplantılarda adalet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler incelenirken, paydaşların görüşleri dikkate alındı ve adalet istatistiklerine dayalı analizler yapıldı. Ayrıca yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden başta iyi uygulama örnekleri olmak üzere bulundukları ülke uygulamalarına ilişkin görüş ve bilgi temin edildi.

Adalet Bakanlığı'nın oluşturduğu 'yargireformu.adalet.gov.tr' uzantılı resmi internet sayfasına 56 binin üzerinde vatandaş görüş ve önerisini sundu. Ayrıca 12 bin paydaş anketi yapıldı. Adalete güvenin daha da artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin bir şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi sağlanacak.