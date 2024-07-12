EYT bekleyenler için yeni umutlar doğuyor. Torba Yasa, emeklilik düşünenler için birçok yeni seçenek sunarak, EYT bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatları!

Torba Yasa, erken emeklilik isteyenlere prim indirimi ve kademeli emeklilik seçenekleri sunuyor. 45 yaşından itibaren emeklilik hakkı elde etmek mümkün olacak. Prim indirimiyle daha az prim ödeyerek emekli olma fırsatı sunulacak.

Bağ-Kurlular İçin Sevindirici Haber

Bağ-Kurlular için esnek emeklilik modelleri de Torba Yasa kapsamında ele alınıyor. 7200 prim gününü dolduran Bağ-Kurlular, EYT beklemeden emekli olma hakkı kazanacak. Bu düzenleme, milyonlarca Bağ-Kurlu için büyük bir umut kaynağı olacak.

Ev Hanımlarına İsteğe Bağlı Sigorta: Devlet Destekli Emeklilik

Torba Yasa’da ev hanımları için de önemli düzenlemeler yer alıyor. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı kazanabilecekler. Primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Devlet desteği ile emekli olma fırsatını elde edecekler.

Kısmi Emeklilik Seçeneği: Meclis’te Görüşülmeyi Bekliyor

Torba Yasa’da kısmi emeklilik seçeneği de bulunuyor. Meclis’te görüşülmeyi bekleyen bu düzenleme, 10 ya da 12,5 yıl sigortalılık süresine sahip olanların erken emekli olmasını sağlayacak. Bu seçenek, birçok emekli adayı için önemli bir fırsat olacak.

Torba Yasa’nın Getirdiği Yenilikler

Torba Yasa’da yer alan maddeler, Meclis’te görüşülmek üzere bekliyor. Bu yasa ile emeklilik bekleyenler için büyük değişiklikler ve fırsatlar gündeme gelecek. Özellikle prim indirimi düzenlemesinin bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor. Geniş bir kitle, erkenden emekli olma şansını yakalayacak.