Öğretmenlerle ilgili atama işlemlerinde geri sayıma geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarının müjdesini verdi.

Öğretmenlerle ilgili atama kararı

Erdoğan, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini söyledi.

Atama kararı sonrası gözler, ön başvuruların ve atamaların hangi tarihlerde yapılacağına çevrildi.

Ön başvuru ve atama tarihleri açıklandı

Konuyla ilgili açıklama, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların 8 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu ve ekledi:

Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız.

Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

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