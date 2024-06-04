5 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları: Benzinin ve mazotun fiyatlarındaki dalgalanmaları merak eden araç sahipleri için güncel bilgiler!

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Son güncel akaryakıt fiyatları: Kurşunsuz 95, motorin, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları! Zam var mı, yok mu, merak edenler için ayrıntılar...

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve güncel durum! Benzine zam geldi mi, motorine indirim var mı, ne zaman öğrenin!

Akaryakıt Fiyatları: Zam mı, İndirim mi? Detaylar Haberimizde!

5 Haziran 2024 tarihli güncel akaryakıt fiyatları: Kurşunsuz 95, motorin, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatlarındaki son durum! Zam mı, indirim mi, öğrenmek için tıklayın!

Benzin ve mazot fiyatlarındaki güncel değişimler ve beklenen zam haberleri! Akaryakıt fiyatlarında neler oluyor, detayları haberimizde...