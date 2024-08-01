AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı BTK 2024 Yılı Birinci Çeyrek Pazar Verileri Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 455 işletmeciye 834 yetkilendirme verildi.

Bu yılın mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 108,8 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 92 milyon 900 bin 137 mobil abone bulunuyor. Makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil yaygınlık oranı yüzde 113 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 3G abone sayısı 4 milyon 967 bin 65'e düşerken 4,5G abone sayısı 85 milyon 629 bin 126 oldu. 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 74 milyon 393 bin 896 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın birinci çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 3 milyon 853 bin 21 TByte olduğu görüldü.

Yolcu beraberinde gelen telefonlar

Birinci çeyrekte BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemine ithalat ve imalat yoluyla 3,1 milyon mobil cihazın kaydı yapıldı. Geçen yılın birinci çeyreğinde bu rakam 3,2 milyon olmuştu.

Markalara göre IMEI kaydı yapılan mobil cihazlardan 995 bini Samsung, 806 bini Apple, 531 bini Redmi, 229 bini Tecno, 152 bini Reeder, 95 bini Infinix, 79 bini Realme, 72 bini TCL oldu. İthalat ve imalat yoluyla kaydı yapılan cihazların yüzde 73,8'inin Samsung, Apple ve Redmi markalarının geliştirdiği ürünlerden oluştuğu görülürken, ithalatı ya da imalat sayıları daha düşük olan cihazlara yer verilmedi.

IMEI kaydı yapılan cihazlar büyük oranda akıllı telefonlardan oluştu.

IMEI kaydı yapılan akıllı telefon ve diğer cihazların (IoT, modem, tablet) sayısına bakıldığında ise ocakta 1 milyon 101 bin akıllı telefon ve 288 bin diğer cihazlar, şubatta 977 bini akıllı telefon ve 263 bini diğer cihazlar, martta ise 1 milyon 83 bin akıllı telefon ve 264 bin diğer cihazlar olarak kayıtlara geçti.