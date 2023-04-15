Türkiye’de bal sahteciliği önlenemiyor. Bunun sebebi, balın sahtesini yapmanın kolay, anlaşılmasının ise çok zor olması. Sadece iç piyasa için değil ihracatı yapılan ürünlerde de tağşişe rastlanıyor. Avrupa’ya gönderilen 15 parti baldan 14’ünün hileli çıkması sektörde endişeye yol açtı.

İHRACATTA BAL YASAĞI

Konuya ilişkin Dünya Gazetesi’ne değerlendirmede bulunan Balparmak Başkanı Özen Altıparmak, Türkiye’nin kara listede olduğunu söyleyerek, “Türkiye bir bal ülkesi deniyor. ama değil. Türkiye sahte bal cenneti. Bunun önlemini alamazsak bu yıl sonuna kadar Türkiye balının Avrupa’ya ihracatı engellenebilir” dedi.

15 FİRMANIN 14’Ü YAKALANDI

Esmer pirinç şurubundan çok tağşiş yapıldığını belirten Altıparmak, “Firmanın adı da belli herkes de bunu biliyor ama önlem alınmıyor. Bunlar bir de ihracat yapıyor. İhracat yaptığı ülkeler de tağşişi bulamıyor. Bizim bulduğumuz metot sayesinde esmer pirinç şurubundan tağşişi yapan 15 firmanın 14’ü yakalandı.

Şimdi ben bir metot buldum, bizim ülkemizdeki biri sahte balı Avrupa’ya ihraç ediyor, alan firmalar balı laboratuvarlarda anlayamadığı için kabul ediyorlar ama analiz metotlarını bizden öğrendikten sonra yine Türkiye’den giden sahte ürünler engelleniyor. Bunu biz sağladık” dedi.

Sahtecilikte gelinen noktayı da “300 kilo Anzer balı çıkıyor 30 ton satılıyor” diye özetleyen Özen Altıparmak, balda sahteciliğin sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu olduğunu kaydetti.

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