İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, asgari ödemeleriyle öne çıkan kart sahiplerini endişelendiren haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) resmi verilerine göre, kartınızın kapanması için üç kez üst üste asgari ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak bu durum, genel olarak kartınızın kullanımını engelleyecek bir uygulama değil.

Doğrulama: Kapanma İhtimali Yok!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, kart kapanma süreciyle ilgili böyle bir düzenleme veya çalışma bulunmamaktadır. Yönetmelikler gereği, asgari ödemelerinizi zamanında yapmanız halinde kartınızın kullanımı devam edecektir.

Kredi Kartı Kullanıcıları Rahat Nefes Alabilir!

Asgari ödeme krizine son veren bu açıklama, kredi kartı kullanıcılarının rahat bir nefes almasını sağlıyor. Üstelik, kartınızın limiti de zamanında ödemelerle arttırılabiliyor, böylece kullanımınızı daha rahat şekilde sürdürebilirsiniz.

Söylentilere Son! Piyasaları Bozacak İddialara İnanmayın!

Piyasaları etkileyebilecek ve spekülasyonlara yol açabilecek haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten açıklama, finansal düzeninizin güvende olduğunu gösteriyor. Artık kredi kartı kullanıcıları, asgari ödemeleriyle ilgili korkularını bir kenara bırakabilir ve kartlarını güvenle kullanmaya devam edebilirler.