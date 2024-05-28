Survivor All Star 2024, beklenmedik bir dönüm noktasıyla izleyicileri şaşırttı! 28 Mayıs Salı günü yaşanan mücadelede, Mavi Takım ve Kırmızı Takım arasındaki nefes kesen rekabet sona ermedi. Acun Ilıcalı'nın yarışmaya ilişkin çarpıcı açıklamalarıyla dolu olan fragmanda, Turabi'nin dikkat çeken performansı merak konusu oldu. Ancak günün kazananı henüz belli değil. Ilıcalı, yarışmacılara verilen az öğünle ilgili açıklamalar yaparken, Dominik Cumhuriyeti ile olan ilişkilerini de vurguladı. Survivor All Star 2024'ün heyecanı devam ediyor, kazananı öğrenmek için takipte kalın!

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi