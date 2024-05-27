Survivor All Star 2024'te Kıran Kırana Mücadele!

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor All Star 2024'ten merakla beklenen fragman yayınlandı. Peki, Survivor kim kazandı? 28 Mayıs Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?

Acun Ilıcalı Startı Verdi!

Survivor All Star 2024, 1 Ocak'ta ekranlara geldi ve heyecan hız kesmeden devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragman büyük ilgi gördü. Turabi'nin dikkat çeken performansı ise gözlerden kaçmadı.

Performanslarıyla Dikkat Çekiyorlar

Acun Ilıcalı, Survivor'ın sportif bir şov olduğunu vurgulayarak, yarışmacılara haftalık az öğün verildiğini belirtti. Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 82-83 milyon dolara mal oluyor, bu yüzden sürenin biraz uzun olması gerekiyor. Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var, çünkü ülkeye sağladığımız katkının farkındalar. Bizi iyi karşılıyorlar ve Dominik'i tanıtıyoruz" dedi.

Takım Kadroları Açıklandı

Survivor All Star 2024'te Mavi ve Kırmızı takımın yarışmacıları belli oldu. Mavi takımda Nefise Karatay, Seda Mayıs, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Seda Aktuğlu, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Yiğit Poyraz, Yasin Obuz, Özgür Tetik, Yunus Emre ve Ogeday Girişken yer alıyor. Kırmızı takım ise Pınar Saka, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Furkan Kızılay, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Gören ve Nihat Altınkaya'dan oluşuyor.

28 Mayıs Pazartesi Survivor Kim Kazandı?

Survivor All Star 2024'te bugünün yarışmaları henüz sona ermedi. Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı sorusu yanıt bulacak. Yarışmanın sonucu büyük merak konusu.