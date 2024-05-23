Survivor Kim Kazandı? 23 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı Kırmızı Takım mı Galip Geldi?

Survivor All Star 2024'te heyecan dorukta. Beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyiciler merakla yarışmanın sonucunu bekliyor. Peki, 23 Mayıs Perşembe günü Survivor'da kim kazandı? Mavi Takım mı Kırmızı Takım mı galip geldi?

Survivor All Star 2024'te Heyecan Devam Ediyor

Survivor All Star 2024, 1 Mayıs'ta izleyicileriyle buluştu. Yarışmanın açılışını yapan Acun Ilıcalı, bu sezonun farklı bir formatta ilerleyeceğini belirtti. "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak," diyen Ilıcalı, yarışmacıların yalnızca kendi performanslarıyla devam edebileceklerini vurguladı. Fragmanda dikkat çeken isimlerden biri de Turabi oldu.

Acun Ilıcalı'dan Açıklamalar

Acun Ilıcalı, Survivor'ın bir sportif şov olduğunu ve uzun sürenin gerekli olduğunu belirtti. Yarışmanın Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildiğini ve ülkeye sağladıkları katkının farkında olduklarını söyleyen Ilıcalı, Dominiklilerin kendilerini iyi karşıladığını ifade etti. Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 82-83 milyon dolara mal oluyor," diyerek projenin maliyetine de dikkat çekti.

Takımların Kadroları

Mavi Takım

Nefise Karatay

Seda Mayıs

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

Kırmızı Takım

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

23 Mayıs Perşembe Günü Kim Kazandı?

23 Mayıs Perşembe günü yarışmalar henüz sona ermedi. Kazanan takımın belirlenmesi için yarışmaların tamamlanması bekleniyor. Yarışmanın sonucuna dair detaylar açıklandığında bu sayfadan güncellenerek paylaşılacaktır.