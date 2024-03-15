Sakarya'da bir fabrikada gerçekleştirilen Ferizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Kacır, gayrisafi yurt içi hasılanın 14 çeyrektir kesintisiz büyüyerek Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 trilyon doların üzerine yükseldiğini aktararak şunları kaydetti:

İhracatımız, kalkınmamızın lokomotifi imalat sanayinden aldığı güçle 255 milyar doları aştı. 32 milyon kişiyle istihdamda da tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladık. Ekonomiye ilişkin güven göstergeleri yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Bu başarı; sanayicilerin, yatırımcıların ülkemize güveninin ve yatırım iştahının ne denli yüksek olduğunun, geleceğe ne denli büyük umutla ve heyecanla baktığının en önemli işareti.

"Son 22 yılda 70 ilde 159 OSB için 58 milyar lira kaynak kullanıldı"

Kacır, son 22 yılda 70 ilde 159 organize sanayi bölgesi projesi (OSB) için 58 milyar lira, 61 ilde 139 modern sanayi sitesi projesi için yaklaşık 25 milyar lira kaynak kullandırdıklarını belirterek bu kaynaklarla müteşebbisler için alt ve üstyapısı tamamlanmış, ulaşım imkanları gelişmiş sanayi alanları oluşturduklarını, emekçilerin hayatlarını kolaylaştıracak tesisleri şehirlere kazandırdıklarını anlattı.

"Yeni yeşil sanayi alanları oluşturmaya devam edeceğiz"

Bugün yürüttükleri planlı sanayileşme hamlesiyle Anadolu'nun dört bir yanında yeni üretim üsleri kurduklarından bahseden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

İnşallah önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşacağımız Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile lojistik bağlantıları dikkate alarak kümelenme anlayışına uygun sürdürülebilir, yeni yeşil sanayi alanları oluşturmaya devam edeceğiz.

Türkiye'de halihazırda sanayi alanlarının yüzölçümümüzdeki payı yüzde 0,36 düzeyinde. Bunu rakiplerimizle bazı Avrupa ülkeleriyle mukayese ettiğimizde yükseltmek zorunda olduğumuzu görüyoruz. Sanayi alanlarını artırmak için elbette şimdiye kadar olduğu gibi organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğiz.

"Kente 6 yeni OSB ve 2 endüstri bölgesi kazandırdık"

Sakarya'da 2002'de 3 organize sanayi bölgesi varken 1 milyar liranın üzerinde altyapı yatırımıyla kente 6 yeni OSB ve 2 endüstri bölgesi kazandırdıklarını belirten Kacır, "Böylece Sakarya 'sanayi şehri' kimliğine kavuştu ve mevcut istihdamı yaklaşık 10 misline çıkardık; 26 binden fazla nitelikli istihdamı organize sanayi bölgelerinde oluşturduk.

Sakarya'yı katma değerli ve teknoloji odaklı üretimin merkezi haline getirdik. Sakarya, Türkiye'nin üretimine yaptığı katkıyla yüz akı illerimizden biri. Sakarya'ya her geldiğimizde organize sanayi bölgelerimizde gördüğümüz yeni yatırımlar bizleri gururlandırıyor." dedi.

Kacır, bugün de toplam 1,2 milyar lirayı aşan yatırımla hayata geçirilen 5 fabrika ve OSB itfaiye merkezinin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirerek ağaçtan metale, otomotivden zirai ürünlere geniş yelpazede faaliyet yürüten ve yatırım teşvikleriyle hayata geçen bu üretim tesislerinin tam kapasite üretime geçtiklerinde 400 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını dile getirdi.

"Sakarya'nın organize sanayi bölgelerinde 30 bine yakın kişi çalışıyor"

Kacır, Sakarya'nın organize sanayi bölgelerinde 30 bine yakın kişinin çalıştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

OSB'lerde 22 yıl önce 415 bin kardeşimiz çalışıyordu. Şimdi 2 milyon 600 bin kardeşimiz çalışıyor. 11 bin işletme aktifti, şimdi 58 bin işletme aktif. Muazzam bir yolcuk, kalkınma hamlesi. İnşallah bu hamleyi önümüzdeki dönemde hep birlikte devam ettirelim diyorum.