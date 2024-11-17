Gelecek yıl tatil yapmak isteyenler için heyecan verici bir planlama ortaya çıktı.
Resmi tatillerin çoğunluğu bu yıl hafta içine denk geliyor.
Hepsi olmasa da çalışanların önemli bir kısmı dini bayramlar ve ulusal bayramlarla birlikte farklı zaman aralıklarında izin yapabiliyorlar.
Şanslı bir kesim de bu bayramları izin haklarıyla birleştirip tatil keyfini uzatabiliyor
14 GÜN İZİNLE 46 GÜN TATİL İMKANI
Bu tatilleri izin günleri ile birleştirildiğinde ise 14 gün izin alınarak 46 gün tatil yapılabiliyor.
TEK TEK HESAPLADI
Umut Baran Zorlu adlı bir yazılımcı, 2025'te 46 gün tatil yapabilmek için izin alınması gereken günleri belirledi.
2025 yılında tüm hafta sonları ve resmi tatiller ile toplam 128 gün izin yapma imkanı da mevcut.
2025 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ
Çalışanların çok merak ettiği 2025 yılı resmi tatil listesi ve en mantıklı izin alma dönemleri...
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025
Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025
Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025
Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025
Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba
ÖNERİLEN İZİN GÜNLERİ
2025 yılı için önerilen izin günleri şöyle sıralandı:
30 Aralık 2024, Pazartesi
31 Aralık 2024, Salı
02 Ocak 2025, Perşembe
03 Ocak 2025, Cuma
21 Nisan 2025, Pazartesi
22 Nisan 2025, Salı
24 Nisan 2025, Perşembe
25 Nisan 2025, Cuma
02 Mayıs 2025, Cuma
14 Temmuz 2025, Pazartesi
27 Ekim 2025, Pazartesi
28 Ekim 2025, Salı
30 Ekim 2025, Perşembe
31 Ekim 2025, Cuma
Uzun hafta sonu ve tatil dönemleri ise şöyle:
28 Aralık ile 05 Ocak arası: 9 gün
29 Mart ile 01 Nisan arası: 4 gün
19 Nisan ile 27 Nisan arası: 9 gün
01 Mayıs ile 04 Mayıs arası: 4 gün
17 Mayıs ile 19 Mayıs arası: 3 gün
06 Haziran ile 09 Haziran arası: 4 gün
12 Temmuz ile 15 Temmuz arası: 4 gün
25 Ekim ile 02 Kasım arası: 9 gün