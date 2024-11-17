Gelecek yıl tatil yapmak isteyenler için heyecan verici bir planlama ortaya çıktı.

Resmi tatillerin çoğunluğu bu yıl hafta içine denk geliyor.

Hepsi olmasa da çalışanların önemli bir kısmı dini bayramlar ve ulusal bayramlarla birlikte farklı zaman aralıklarında izin yapabiliyorlar.

Şanslı bir kesim de bu bayramları izin haklarıyla birleştirip tatil keyfini uzatabiliyor

14 GÜN İZİNLE 46 GÜN TATİL İMKANI

Bu tatilleri izin günleri ile birleştirildiğinde ise 14 gün izin alınarak 46 gün tatil yapılabiliyor.

TEK TEK HESAPLADI

Umut Baran Zorlu adlı bir yazılımcı, 2025'te 46 gün tatil yapabilmek için izin alınması gereken günleri belirledi.

2025 yılında tüm hafta sonları ve resmi tatiller ile toplam 128 gün izin yapma imkanı da mevcut.

2025 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ

Çalışanların çok merak ettiği 2025 yılı resmi tatil listesi ve en mantıklı izin alma dönemleri...

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025

Kurban Bayramı 1. Günü – 6 Haziran 2025

Kurban Bayramı 2. Günü – 7 Haziran 2025

Kurban Bayramı 3. Günü – 8 Haziran 2025

Kurban Bayramı 4. Günü – 9 Haziran 2025

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

ÖNERİLEN İZİN GÜNLERİ

2025 yılı için önerilen izin günleri şöyle sıralandı:

30 Aralık 2024, Pazartesi

31 Aralık 2024, Salı

02 Ocak 2025, Perşembe

03 Ocak 2025, Cuma

21 Nisan 2025, Pazartesi

22 Nisan 2025, Salı

24 Nisan 2025, Perşembe

25 Nisan 2025, Cuma

02 Mayıs 2025, Cuma

14 Temmuz 2025, Pazartesi

27 Ekim 2025, Pazartesi

28 Ekim 2025, Salı

30 Ekim 2025, Perşembe

31 Ekim 2025, Cuma

Uzun hafta sonu ve tatil dönemleri ise şöyle:

28 Aralık ile 05 Ocak arası: 9 gün

29 Mart ile 01 Nisan arası: 4 gün

19 Nisan ile 27 Nisan arası: 9 gün

01 Mayıs ile 04 Mayıs arası: 4 gün

17 Mayıs ile 19 Mayıs arası: 3 gün

06 Haziran ile 09 Haziran arası: 4 gün

12 Temmuz ile 15 Temmuz arası: 4 gün

25 Ekim ile 02 Kasım arası: 9 gün