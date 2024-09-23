Asgari ücret tespitine ilişkin güncel veriler geldikçe 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. 2025 asgari ücret zammı 7 milyon çalışanın doğrudan 85 milyon vatandaşın da dolaylı yoldan gelirlerini değiştirecek. İşte yeni brüt, net asgari ücret hesaplama tablosu...

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMLAR GELDİ

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca toplantılar yapacak. Asgari ücret Ocak 2025 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak. Asgari ücret 2025 rakamı belli olduktan sonra birçok kalemde ödemeler de bununla beraber artacak. Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ederken, 3 Eylül'de açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 2 aylık zam oranı kesinleşecek. Ocak zammı ise Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kesinleşecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON FARKI' HESABI

'Enflasyon farkı' hesabı asgari ücret Ocak zammı için masada yer alan formüllerden birisi olarak dikkat çekiyor. Bu doğrultuda yeni asgari ücret zammının tespitinde 6 aylık enflasyon tahminleri öne çıkıyor. Ekonomistlerin tahminleri ve kurumların yaptığı yılsonu enflasyon beklenti anketlerine göre yeni asgari ücret tutarı hesaplanabiliyor.

Buna göre kurumların enflasyon beklentisi şu şekilde:

AA: Yüzde 42,84

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi: Yüzde 43,14

OVP: Yüzde 41,50

Bu üçünün ortalaması ise yüzde 42,49 olarak dikkat çekti.

Reuters: Yüzde 42,95

Finansal Kurumlar Birliği: Yüzde 49,39

İşte milyonların merak ettiği o asgari ücret 2025 tabloları:

HESAP 1

PİYASANIN 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRET 28.631,58

SGK PRİMİ (%14) 4.008,42

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 286,31

KESİNTİLER TOPLAMI 4.294,73

NET ASGARİ ÜCRET 24.336,84

HESAP 2

OVP'DEKİ 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET

Yeni OVP'de yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 41,50 olarak belirlendi. Bu beklentiye göre 2025 asgari ücret hesaplaması şu şekilde:

ASGARİ ÜCRET 28.303

SGK PRİMİ (%14) 3.962,42

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 283,03

KESİNTİLER TOPLAMI 4.245,45

NET ASGARİ ÜCRET 24.058

HESAP 3

AA ANKETİNDEKİ 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET

Anadolu Ajansı Anketi'nde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 42,84 olarak belirlendi. Bu beklentiye göre 2025 asgari ücret hesaplaması şu şekilde:

ASGARİ ÜCRET 28.531,57

SGK PRİMİ (%14) 3.994,39

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 285,31

KESİNTİLER TOPLAMI 4.279,7

NET ASGARİ ÜCRET 24.251,83

HESAP 4

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET

AA Finans'ın yılsonu anketine göre; enflasyon beklentisi yüzde 42,84, Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 43,14, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre yüzde 41,5 oldu. Bunların ortalaması ise yüzde 42,42 olarak dikkat çekti. Bu ortalama beklentiye göre asgari ücret 2025 hesaplaması:

ASGARİ ÜCRET 28.487,56

SGK PRİMİ (%14) 3.988,26

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 284,87

KESİNTİLER TOPLAMI 4.273,13

NET ASGARİ ÜCRET 24.214,42

HESAP 5

REUTERS ANKETİNDEKİ 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET

Reuters Anketi'nde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 42,95 olarak belirlendi. Bu beklentiye göre 2025 asgari ücret hesaplaması şu şekilde:

ASGARİ ÜCRET 28.593,58

SGK PRİMİ (%14) 4.003,10

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 285,93

KESİNTİLER TOPLAMI 4.289,03

NET ASGARİ ÜCRET 24.304,54

HESAP 6

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ANKETİNDEKİ 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET

Reuters Anketi'nde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 49,39 olarak belirlendi. Bu beklentiye göre 2025 asgari ücret hesaplaması şu şekilde:

ASGARİ ÜCRET 29.881,74

SGK PRİMİ (%14) 4.183,44

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 298,81

KESİNTİLER TOPLAMI 4.482,25

NET ASGARİ ÜCRET 25.399,47

HESAP 7

YÜZDE 50 ZAM OLURSA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET 30.003,75

SGK PRİMİ (%14) 4.200,52

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) 300,03

KESİNTİLER TOPLAMI 4.500,55

NET ASGARİ ÜCRET 25.503,18

SON 10 YILIN ÜCRET DEĞİŞİMLERİ

DÖNEM - BRÜT ÜCRET (TL) - NET ÜCRET(TL)

2014 Ocak - 1.071 - 846

2014 Temmuz - 1.134 - 891.03

2015 Ocak - 1.201,50 - 949,07

2015 Temmuz - 1.273,50 - 1.000,54

2016 Ocak - 1.647 - 1.300,99

2017 Ocak - 1.777,50 - 1.404,06

2018 Ocak - 2.029,50 - 1.603,13

2019 Ocak - 2.558,40 - 2.020,90

2020 Ocak - 2.943 - 2.324,71

2021 Ocak - 3.577,50 - 2.825,90

2022 Ocak - 5.004 - 4.253,40

2022 Temmuz - 6.471 - 5.500,35

2023 Ocak - 10.008 - 8.506,80

2023 Temmuz - 13.414,50 - 11.402,32

2024 Ocak - 20.002,50 - 17.002,12