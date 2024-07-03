Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu döneme ait üretim ve ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, sektördeki üretim yüzde 2 oranında azalarak 606 bin 905 adede düştü.

Otomobil Üretiminde Küçük Artış, Ticari Araçlarda Büyük Düşüş

Otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artış göstererek 391 bin 932 adede ulaştı. Ancak ticari araç grubundaki toplam üretim yüzde 7 oranında geriledi. Hafif ticari araç grubunda düşüş yüzde 6 iken, ağır ticari araç grubunda yüzde 12'lik bir düşüş yaşandı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 629 bin 449 adede ulaştı.

Kapasite Kullanım Oranlarında Ciddi Gerileme

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak açıklandı. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise şu şekilde gerçekleşti: otomobil ve hafif ticari araç grubunda yüzde 75, kamyon grubunda yüzde 82, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60, traktörde ise yüzde 72 oldu. Bu veriler, sektörün üretim kapasitesini tam anlamıyla kullanamadığını gösteriyor.

Otomotiv İhracatında Artış, Traktör İhracatında Düşüş

Yılın ilk beş ayında otomotiv ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 417 bin 826 adede ulaştı. Otomobil ihracatı ise yüzde 2 oranında büyüdü. Ancak ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise yüzde 15'lik bir düşüşle 7 bin 289 adede indi. Otomotiv sanayi, yüzde 16'lık sektörel ihracat payı ile ilk sıradaki yerini korudu.

Toplam Otomotiv İhracatında Değer Artışı

Ocak-mayıs döneminde toplam otomotiv ihracatı yüzde 3 oranında artarak 15,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde toplam pazar yüzde 5 artışla 491 bin 482 adet oldu. Otomobil pazarı, 375 bin 482 adetle yüzde 10 oranında artış gösterdi. Ancak ticari araç pazarında yüzde 8, ağır ticari araç pazarında yüzde 7 ve hafif ticari araç pazarında yüzde 8 oranında gerileme yaşandı. Bu durum, sektörün geleceği açısından dikkat çekici bir uyarı niteliği taşıyor.