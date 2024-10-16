Ayliz Duman'ın Sosyal Medya Hesapları Büyük İlgi Görüyor

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının galibi Ayliz Duman, sosyal medya platformlarında da dikkat çekiyor. Genç güzellik kraliçesi, TikTok ve Instagram hesapları üzerinden paylaşımlarıyla taraftarlarla sürekli etkileşim halinde. Ayliz, özellikle stil önerileri, güzellik ipuçları ve günlük yaşama dair günlük içerikleri takip ederek ilham veriyor. Takipçi sayısı güzellik kraliçesi Ayliz Duman, bu unvanla birlikte Türkiye'nin hem kendi kariyerinin geleceğe yönelik büyük bir sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Duman'ın uluslararası platformda Türkiye'yi temsil etmesi, sadece onun için değil, aynı zamanda Türk güzelliklerinin bir parçası olarak da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Ayliz Duman, bu başarıyla birlikte, 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etme fırsatına sahip olacak ve bu, onun için uluslararası arenada önemli bir adım taşıyor.