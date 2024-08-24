Hem pratikliği hem de sağlıklı pişirme seçenekleriyle mutfakların yıldızı olmaya devam eden bu cihazların en gözde modellerini sizler için derledik. İşte bu yılın en beğenilen ve popüler Airfryer'ları!

Philips HD9243/90 3000 Serisi – En Üst Düzey Performans

Philips'in 3000 Serisi modeli, mutfakta kalite arayanların ilk tercihlerinden biri. 4.1 litrelik geniş kapasitesiyle dikkat çeken bu model, Rapid Air teknolojisi sayesinde minimum yağ kullanarak mükemmel çıtırlıkta yemekler hazırlamanıza olanak tanıyor. 2.269 TL fiyat etiketiyle Hepsiburada’da yer alan bu model, fırın işlevini üstlenip sağlıklı yemekler için ideal bir seçenek sunuyor.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer – Akıllı Teknoloji ile Fark Yaratıyor

Xiaomi'nin Mi Smart Air Fryer'ı, 3.5 litrelik kapasitesi ve OLED dokunmatik ekranıyla teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Wi-Fi bağlantısı ve Mi Home uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebilen bu model, 1.924 TL’den satışta. 1500W gücüyle hızlı ve eşit pişirme performansı sunan cihaz, sıcak hava sirkülasyonu ile mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Philips HD9880/90 7000 Serisi XXL – Dev Kapasite ve Çoklu İşlev

Philips’in 7000 Serisi XXL modeli, büyük aileler ve sık yemek yapanlar için ideal bir seçenek. 8.3 litrelik dev kapasitesi ve 22 farklı pişirme işleviyle dikkat çeken bu Airfryer, 2.200W gücü ve Smart Sensing teknolojisi ile kusursuz sonuçlar sunuyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları ve çeşitli ön ayarlı programları ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Hepsiburada’da bu model, büyük bir mutfak harikası olarak öne çıkıyor.

Hangi Airfryer modeli mutfağınıza uygun? Siz hangi modeli kullanıyorsunuz ve deneyimleriniz neler? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!