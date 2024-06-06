Mardin Müftülüğü tarafından açıklanan bilgilere göre, vatandaşlar kurbanlarını nerede alabileceklerini ve keseceklerini öğrenmek için heyecanla bekliyor. Peki, Mardin'de kurban pazarları hangi ilçelere kuruluyor ve kesim yerleri nerelerde bulunuyor?

Mardin Kurban Satış Yerleri Açıklandı! Ravza Salı Pazarı, Hava Radar Karşısı ve Daha Fazlası!

Mardin'de kurban satış yerleri belli oldu. Mardin Müftülüğü'nün yayınladığı listeye göre, merkezde ve ilçelerde kurulan kurban pazarları halkın hizmetine sunulacak. Artuklu, Derik, Nusaybin ve Ömerli gibi ilçelerde belirlenen satış noktaları, kurbanlık almayı planlayan vatandaşlar için kolaylık sağlayacak. İşte Mardin'deki başlıca kurban satış yerleri: Ravza Salı Pazarı Karşısı, Hava Radar Karşısı, Yeniyol Büyük Mardin Otel Yanı, Saruhan Camii Arkası, Artuklu Mezbahane Bahçesi, Derik Mezbahane Bahçesi, Nusaybin Eski Hayvan Pazarı civarı ve Ömerli Mezbahane civarı.

Mardin'de Kurban Kesim Yerleri Nerede? Artuklu, Derik, Nusaybin ve Ömerli'de Belirlenen Noktalar!

Mardin'de kurban kesim yerleri de netleşti. Artuklu, Derik, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde belirlenen kesim yerleri, kurban kesimi yapacak olan vatandaşlar için düzenlenmiş durumda. Mardin Müftülüğü tarafından yayınlanan listeye göre, kesim işlemleri için kullanılacak yerler şu şekilde: Artuklu Mezbahanesi, Derik Mezbahanesi, Nusaybin Mezbahanesi ve Ömerli Mezbahanesi. Kurban kesim ve satış yerlerine nasıl ulaşılacağı ile ilgili detaylar, vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.