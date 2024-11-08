Yeniden Hesaplanan Puanlar

İptal edilen soruların hangileri olduğu ve bu kararın sonuçları, adayların dikkatini çeken konular arasında yer aldı.Yargı kararları doğrultusunda iptal edilen soruların ardından, adayların puanları yeniden hesaplandı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesinden yapılan duyuruyla birlikte hangi soruların iptal edildiğine dair bilgilere ulaşma fırsatı buldu. İptal edilen sorular arasında Genel Yetenek Testi’nin 3. ve 29. soruları ile Genel Kültür Testi’nin 33. ve 36. soruları bulunuyor. Bu durum, sınavı geçme umuduyla yola çıkan birçok aday için büyük bir etki yaratmış durumda.

Adayların Tepkileri

İptal edilen soruların ardından yaşanan bu gelişme, sınavı takip eden adaylar arasında büyük bir merak ve heyecan oluşturdu. Milyonlarca aday, yeniden hesaplanan puanlarının kariyerlerini nasıl etkileyeceğini tartışmaya başladı. ÖSYM'nin duyurusundan sonra, adayların sosyal medya ve çeşitli platformlarda bu konudaki görüşlerini paylaştığı gözlemlendi. İptal edilen soruların yanı sıra, sınavın genel güvenilirliği hakkında da çeşitli tartışmalar gündeme geldi.