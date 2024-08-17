Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları bugün başlıyor. 2023-2024 öğretim yılı için gerçekleştirilen yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmıştı. Şimdi ise sınav günü geldi çattı ve öğrenciler sınav saati ve süresi hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor.

AÖF Yaz Okulu Sınavı Saat Kaçta?

AÖF 2024 yaz okulu sınavları, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te başlayacak. Her ders için 20 sorunun yer aldığı sınavlarda, öğrencilere 30 dakikalık bir süre verilecek. Sınav süresince doğru cevaplarınızdan yanlış cevaplarınızın dörtte biri çıkarılarak puan hesaplanacak. Başarı notu alt sınırı ise 35 olarak belirlenmiş durumda; bu değerin altında kalan öğrenciler, FF harf notu alarak başarısız sayılacak.

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

AÖF yaz okulu sınavına girecek öğrenciler için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Anadolu Üniversitesi, sınav belgelerinin https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açıldığını duyurdu. Öğrencilerin sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurması gerekiyor.