ALES/3 Sınavı Tarihi Açıklandı! 2024'te Adayları Neler Bekliyor?

ALES/3 Sınav Tarihi Açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/3 başvuru tarihleri ise 1-9 Ekim 2024 arasında olacak.

Akademik kariyer hedefleyen adayların yoğun ilgi gösterdiği ALES sınavı, her yıl üç kez düzenleniyor. 2024 ALES takvimi de belli oldu. ALES/1 sınavı Nisan ayında, ALES/2 sınavı ise Temmuz ayında yapılmıştı.

ALES/3 Sınavına Kimler Katılabilecek?

ALES, kamu kurumlarında akademik personel alımı, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru gibi akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir sınav. ALES/3 sınavına, lisans mezunu tüm adaylar başvuru yapabilecek.

Sınava Hazırlık İçin Öneriler

ALES'e hazırlanacak adaylar, geçmiş yıllarda çıkmış soruları inceleyerek, konulara hakim olmaları gerekiyor. Ayrıca çözüm teknikleri üzerinde de pratik yapmak önemli. ALES'te özellikle sayısal ve sözel bölümlerde yüksek puan almak adayların işine yarayacak.