2024 | ALES sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak, açıklandı mı? ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi!

ÖSYM Duyuruları ve ALES Sınav Giriş Belgeleri

ALES sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin duyurular ekranından takip ediyor. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), başvuruları 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alındı. Temmuz ayının sonunda yapılacak sınav için ALES/2 sınav giriş yerleri, ÖSYM AİS ekranı üzerinden https://ais.osym.gov.tr adresinde yayınlanacak. Adaylar, ÖSYM şifresi ve T.C. kimlik numaraları ile sınav giriş belgelerini alabilecek. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ALES sınavı saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika sürecek.

ALES Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

ALES 2024 sınav belgesi yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı, sınav öncesinde adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sene ikinci kez yapılacak olan ALES sınavı, Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde tüm dikkatler, ALES sınav belgesi sorgulama ekranında yoğunlaşıyor. ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, ALES sınav yerleri sınava 10 gün öncesinden başlayarak temin edilebilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler. Sınav tarihi ise 28 Temmuz 2024 olarak belirlenmiş durumda.

ALES Sınav Tarihi ve Yerleri

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak. Bu sınav, adayların akademik kariyerlerinde önemli bir adım teşkil ediyor. Sınav yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanacak. Adayların sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin internet adresinden temin etmeleri gerekiyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ve fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday, sınav giriş belgesinde belirtilen salondan başka bir salonda sınava giremez.

ALES Sınav Giriş Belgeleri Nasıl Alınır?

Adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlayarak edinmeleri gerekmektedir. Sınav yerlerinin 18 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Adayların bu belgeleri, sınavdan önce mutlaka temin etmeleri ve kontrol etmeleri önem arz ediyor.

ALES Sınavının Detayları

ALES sınavı, sayısal ve sözel testlerden oluşacak ve saat 10.15’te başlayacak. Sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav, Türkiye'nin 81 il merkezinde, Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek’te de yapılacak. Bişkek’te sınav, Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.