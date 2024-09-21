Yayımlanan verilere göre 2023 yılında patent tescil belgesi almış illerin tescil sayılarına göre açıklanan verilerde İstanbul bin 195 tescil sayısı ile ülkemizde ilk sırada yer alırken, 418 tescil sayısı ile Ankara ikinci, 186 tescil sayısı ile Bursa üçüncü sırada yer aldı.

Geçtiğimiz sene patent tescil belgesi almak için 15 başvurusu bulunan Van’da tescil edilen toplam marka sayısı ise 2 tane oldu. Van tescil almış 2 marka ile ülke genelinde 26. sırada yer aldı.

2022’de Van’da yapılan 35 patent tescil başvurusunun 2 tanesi tescil belgesi almıştı ve ülke genelinde 29. sırada yer bulmuştu.

Açıklanan verilere göre; Van’da 29 yılda yapılan 142 patent tescil başvurusundan 12 tanesi tescil aldı.