İlk ve ortaokul öğrencileri için son ders zili bugün çalacak.
9 Eylül 2024’te sıralarda yerini alan 20 milyondan fazla öğrenci, ara karnelerine kavuşacak.
MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, cuma günü çalacak son zilin ardından 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girecek.
TATİLİN SON GÜNÜ 31 OCAK
Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
BİR SONRAKİ TATİL 31 MART'TA OLACAK
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
EĞİTİM DÖNEMİ 9 EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI
2024-2025 eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2024’te başlayan öğrenciler, ilk ara tatillerini 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yaptı.
18 Kasım'da yeniden ders başı yapan öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline girecek.