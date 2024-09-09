Kapsamlı Eğitim Başlangıcı

Öğrenciler Ders başı yaparak yeni eğitim öğretim yılına merhaba dedi.

Yeni Eğitim Yılının Başlangıcı

2024-2025 eğitim öğretim yılı, Türkiye genelindeki 74 binden fazla okul ve 750 binden fazla derslikte start aldı; ülke çapında büyük bir eğitim hareketini başlattı.

Uyum Eğitimleri ve Yeni Ders İçerikleri

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler, 2-6 Eylül tarihleri arasında kapsamlı uyum eğitimleri aldı, yeni eğitim döneminin ilk derslerinde ise “Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” dersi ile başlayacaklar.

Ücretsiz Kitaplar ve Tatil Programları

Bu yıl, öğrencilere ücretsiz ders kitapları sunulurken, birinci dönem ara tatili 11 Kasım 2024'te başlayacak ve 15 Kasım 2024'te sona erecek; yarıyıl tatili ise 17 Ocak 2025’te başlayıp 31 Ocak 2025’te tamamlanacak.

Önemli Tarihler ve Tatil Bilgileri

İkinci dönem, 3 Şubat 2025'te başlayacak ve 20 Haziran 2025’te sona erecek; bu dönemde, ara tatil ise 31 Mart 2025 ile 4 Nisan 2025 arasında gerçekleştirilecek; eğitim takvimindeki bu detaylar, öğrenciler ve aileler için önemli bir yol haritası oluşturuyor.