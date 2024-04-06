Kaza, akşam saatlerinde Derbent- Beyşehir yolu Süleyman Yaylası yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 42 ZV 824 plakalı otomobil ile 42 BC 811 plakalı otomobil kafa kafa çarpıştı.

Kazada, aynı otomobilde bulunan Mustafa Köçer (94), Mehmet Köçer (59) ve Mustafa Köçer (62) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.