Kaza, akşam saatlerinde Derbent- Beyşehir yolu Süleyman Yaylası yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 42 ZV 824 plakalı otomobil ile 42 BC 811 plakalı otomobil kafa kafa çarpıştı.

2 Otomobil Çarpıştı 3 Ölü, 2 Yaralı.jpg97

Kazada, aynı otomobilde bulunan Mustafa Köçer (94), Mehmet Köçer (59) ve Mustafa Köçer (62) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA