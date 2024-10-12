Sadece İki Öğrenci!

60 kişilik sınıf kapasitesine sahip bir bölüm için oldukça dikkat çekici bir durum. Öğrenciler, sınıfın ön sıralarında oturarak, 17 kişilik akademik kadrodan birebir eğitim alıyorlar ve bu durum, kendilerini özel ders alıyormuş gibi hissettiriyor.Aksaray Üniversitesi’nin resmi verilerine göre, eğitim fakültesinde 7 profesör, 7 doçent, 1 doktor ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 17 akademisyen görev yapıyor, ancak bu yıl yalnızca 40 kişilik kontenjanı olan bölümü iki öğrenci tercih etti. Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, bu durumun eğitim fakültelerinin ciddi bir çıkmaza girdiğini ve nitelikli eğitim alma fırsatının azalmakta olduğunu vurguladı.

Öğrenci Tercihlerini Etkileyen Faktörler!

Öğretmen atamalarındaki zorluklar, öğrencilerin öğretmen yetiştiren bölümleri tercih etmeme nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor; Prof. Dr. Yılmaz, bu sorunun sadece fen bilgisiyle sınırlı olmadığını, diğer öğretmenlik branşlarında da benzer bir durum yaşandığını belirtti. Öğrenciler, eğitim fakültelerinde alacakları eğitimin kariyerlerine katkı sağlamayacağına inanırken, bu durumun, pedagojik formasyon uygulamalarıyla çözülmeye çalışıldığını ancak eğitim fakültelerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.