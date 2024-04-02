Van’ın kurtuluşu, Valilik önünde düzenlenen etkinlikle coşkulu bir şekilde kutlandı.
1’inci Dünya Savaşı sırasında bölgede yaşayan Ermeniler’in ayrılıkçı faaliyetleri sonucunda Van, Rus işgaline uğradı. 2 Nisan 1918 tarihinde Van, Ali İhsan Sabis komutasındaki ordu tarafından işgalden kurtarıldı.
2 Nisan Van’ın Kurtuluşu nedeniyle Valilik önünde program düzenlendi. Kutlama programında, askeri bando takımının konseri, şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi, sportif faaliyetler gösterisi yapılırken, öğrencilere hediye takdimi gerçekleştirildi.
Özellikle tekvando, badminton ve halk oyunları gösterileri vatandaşa keyifli anlar yaşattı.
Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yılı etkinlikleri, tören geçişi ile sona erdi.
Tören geçişinde öğrenciler, gençlik merkezleri, spor takımları, halk oyunları ekibi, çok sayıda polis birliği yürüdü. Tören sırasında atlı polis birliklerinin geçişi ilgi topladı.