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Gurbetçiler yeniden yollarda...

Yaz tatili ve yıllık izinleri için geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen vatandaşlar, yurdun dört bir yanına akın etti.

Memleket havasını soluyan gurbetçiler, özlemlerini giderdi.

Şimdi ise sıra dönüşe geldi.

Gelirken büyük sevinç yaşayan binlerce vatandaş, dönüşte büyük bir hüzün yaşamaya başladı.

2 milyon 145 gurbetçi çıkış yaptı

Yurdun sınır kapılarına akın eden ve eylül ayının sonuna kadar sürecek olan çıkışlar, yoğun bir şekilde devam ediyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü de çıkış verilerini paylaştı.

Buna göre, 1 milyon 316 bin 845'i Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere, aynı ülkeye açılan Hamzabeyli ve Kırklareli'ndeki Dereköy ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından toplamda 2 milyon 145 bin gurbetçi ülkeden çıkış yaptı.

2,5 milyon vatandaş geldi

Gümrük yetkilileri 5 sınır kapısından 2,5 milyon gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti.

"İnsan memleketinden çıkarken, içi buruk oluyor"

Tatilini geçirdiği Trabzon'dan Belçika'ya dönen Metin Uğur Bayraktar, dönüş yolculuğunun hüzünlendirdiğini söyleyerek, "Gelişte büyük bir mutluluk oluyor. Döndüğümüzde içimizi hüzün kaplıyor. Dolayısıyla bir yıllık bekleme süreci olacak tekrar gelmek için. Cenabıallah, inşallah tüm gurbette kalanlara, sağ salim bir sonraki izne gelmeyi nasip eder.

Yollardaki tüm gurbetçi arkadaşlarımızın kazasız belasız evlerine ulaşmasını temenni ediyoruz. Yaklaşık 40 gün kaldık ama bir önceki izin döneminden biraz daha pahalı. Biraz daha pahalılık var maalesef.

Bütün sevdiklerimizi arkada bıraktık, annem, ablam, kardeşlerim hepsi Türkiye'de. Tabii ki insan memleketinden çıkarken, içi buruk oluyor. Annemizin yaptığı Trabzon'a has kuymak yedik sık sık. Bölgemizin meşhur yemeklerini ve daha çok özlemini çektiğimiz yöresel yemekleri yedik." diye konuştu.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 2 milyon 214 bin gurbetçi çıkış yaptı #4Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gurbetçilerin dönüşü

"Havasını, suyunu, ezan sesini, her şeyini çok özlemiştik"

Almanya'ya dönen Nilgün Culun da, "Memleketi çok gezdik. Fethiye Ölüdeniz, Çeşme, Çanakkale, Isparta, çok gezdik. 3 hafta buradaydık ve şimdi dönüyoruz. Orada olunca burayı özlüyorsun, burada olunca orayı özlüyorsun. İki arada bir derede kalıyorsunuz. Havasını, suyunu, ezan sesini, her şeyini çok özlemiştik ülkemizin." dedi.

"Memleketin her şeyini bagaja yükledik"

Almanya'nın başkenti Berlin’e dönmek için yola çıkan Zafer Kırca ise pazartesi günü işbaşı yapacaklarını belirterek, "Memleketimizi çok özlemiştik, 2 sene olmuştu gelmeyeli, çok özlem vardı. Samsun'daydık, her şey çok güzeldi. Şimdi tekrar gurbetçilik başladı. Hüznümüz başladı. Memleketin her şeyini bagaja yükledik. Salçalar, yemekler, tarhanalar, hepsini aldık, şimdi dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geldiğimizde toprağı öpesi geliyor insanın"

Zafer Kırca'nın eşi Melek Kırca da, "Tatil çok güzel geçti. Havası, suyu her şeyi çok güzel ülkemizin ama mecburuz geri dönmeye. İçim çok buruk. Geldiğimizde toprağı öpesi geliyor insanın ama mecburuz, çocuklarımız orada, geri dönüyoruz." dedi.

Ensonhaber