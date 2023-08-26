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Facebook, Twitter ve özellikle Tiktok kullanımıyla dikkatleri üzerine çeken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya alanında ödül aldı.

Sarıgül’e, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali"nde, "Yılın en iyi sosyal medya kullanan siyasetçisi" kategorisinde Altın Pişmaniye ödülü verildi.

Düzenlenen törende konuşan Mustafa Sarıgül, "Bizim nesil sosyal medyaya yabancıdır. Biz sonradan öğrendik. Öğrenmek zorunda kaldık. Başarılı olmak isteyen siyasetçilerin güncel kalması lazım. Sosyal medyaya sırt çevirmek çağın dışında kalmaktır." dedi.

"Her sosyal mecranın ruhunu bilmek lazım"

Sarıgül, "Siyasette çok çalışmanız, çok faal olmanız ve bunları duyurmanız lazım, tanınmanız lazım. Ne kadar tanınırsanız halka o kadar faydanız olur Facebook, Twitter, Tiktok kullanıcıları birbirinden farklı, her sosyal mecranın ruhunu bilmek lazım. Kamuoyunun nabzını iyi tutmak lazım. Onlarla aynı frekansı yakalamak lazım" diye konuştu.

"Sokağın nabzını tutan biriyim"

Seçim döneminde sosyal medyayı iyi kullandıklarını söyleyen Sarıgül, "Erzincan’daki seçim kampanyasında sosyal medyayı çok iyi kullandık. Sosyal medyada, Erzincanlılara Erzincanlı olmanın gururunu yaşattık. Erzincan dışında yaşayan Erzincanlıların ilgisini ve desteğini çektik. Sosyal medyada başarının sırrı samimiyettir. Sokağın dilini ve ruhunu bilmek gerekir.

Ben şoför Hakkı Baba'nın oğluyum. Sokaktan geliyorum. Sokağın nabzını en iyi tutan ve bilen biriyim. Ben salon siyasetçisi değilim. Koltuk siyasetçisi hiç değilim. İçi dışı bir, kibirden uzak, açık, net, şeffaf bir siyaset yapıyorum." ifadelerini kullandı.

ensonhaber