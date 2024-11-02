Fidanlıkta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Ozan Balcı, başlatılan proje ile 2️ milyon 700 bin fidanın Van’ın bereketli topraklarıyla buluşturulacağını kaydetti.

Proje kapsamında geçen yıl 350 bin meyve fidanının dağıtılarak toprakla buluşturulduğunu belirten Vali Balcı, bu yıl da 350 bin fidanın dağıtıldığını söyledi.

Vali Balcı; “Fidanlıkta şuanda; 162 bin ceviz, 350 bin badem, 65 bin elma, 5 bin ayva, 35 bin kayısı, 10 bin armut, 33 bin kiraz, 40 bin vişne, 5 bin dut, 10 bin erik, 20 bin şeftali, 100 bin Erciş Üzümü olmak üzere toplam 835 bin adet meyve fidanı bulunuyor. Ayrıca Fidanlıkta bulunan 90 bin adet karaçam, 90 bin adet kara servi, 50 bin adet mavi servi, 165 bin adet sedir, 10 bin adet altuni mazı, boylandırmaya alınan 11 bin adet karaçam ve sedir bulunmaktadır." dedi.

Hep birlikte el ele Van'ı meyve ağaçları ile donatacaklarını belirten Vali Balcı, "Çünkü memleketi, milleti sevmek ağaçlarıyla, dağlarıyla, taşlarıyla, ovalarıyla, yaylalarıyla, meralarıyla, kurduyla, kuşuyla, börtüsüyle, böceğiyle, florasıyla, manileriyle, türküleriyle beraber sevmektir." diye konuştu.

Vali Ozan Balcı, fidanlıkta karşılaştığı çocuklara da kitap hediye etti.