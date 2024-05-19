İstanbul'da İSKİ tarafından duyurulan su kesintileri, 19-20 Mayıs 2024 tarihlerinde birçok ilçede yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak ilçeleri şu şekilde duyurdu: Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar.

Su kesintileri planlanan saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ'nin 20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi saatleri:

Beyoğlu: 10:00-12:00 arası

Esenler: 11:30-13:30 arası

Kadıköy: 09:00-11:00 arası

Maltepe: 12:00-14:00 arası

Sarıyer: 10:30-12:30 arası

Tuzla: 11:00-13:00 arası

Üsküdar: 09:30-11:30 arası

Bu saatler arasında belirtilen ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Güncel İstanbul su kesintileri ve detaylı bilgi için İSKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret debilir veya İstanbul Su Kesintisi Listesi'ni kontrol edebilirsiniz.