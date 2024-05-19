İstanbul'da İSKİ tarafından duyurulan su kesintileri, 19-20 Mayıs 2024 tarihlerinde birçok ilçede yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak ilçeleri şu şekilde duyurdu: Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar.
Su kesintileri planlanan saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ'nin 20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi saatleri:
- Beyoğlu: 10:00-12:00 arası
- Esenler: 11:30-13:30 arası
- Kadıköy: 09:00-11:00 arası
- Maltepe: 12:00-14:00 arası
- Sarıyer: 10:30-12:30 arası
- Tuzla: 11:00-13:00 arası
- Üsküdar: 09:30-11:30 arası
Bu saatler arasında belirtilen ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Güncel İstanbul su kesintileri ve detaylı bilgi için İSKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret debilir veya İstanbul Su Kesintisi Listesi'ni kontrol edebilirsiniz.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi