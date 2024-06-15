İstanbul'da bayram arefesine girerken yürekleri ağızlara getiren olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, üzerinde büyük harflerle 'SMA' yazan bir araç köprünün ortasında park etti.

Duran aracı fark eden polis ekipleri, otomobilin yanına gittiklerinde sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu bir pim olduğunu gördü.

Bomba imha ekibi çağrıldı

Durumu polis merkezine bildiren ekipler, tedbir amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edildi.

SMA hastalarına yardım için eylem yaptığını söyledi

Araçtaki R.C.Ç'nin, teslim olması için görüşen müzakereci ekiplere, devletin SMA hastalarına yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğü ile görüşmek istediğini söylediği belirtildi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından şüphelinin polis ekiplerince teslim alındığı kaydedildi.