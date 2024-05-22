TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçında 1461 Trabzon FK ile AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçına sayılı dakikalar kaldı. Taraftarların heyecanla takip edeceği mücadelenin ilk 11’leri belli oldu.

Hakem Oğuzhan Çakır’ın düdük çalacağı, Mehmet Akıncık ve Suat Güz’ün yardımcı hakemlik yapacağı maçta Mehmet Ali Özer de dördüncü hakem olarak görev alacak.

Maça ev sahibi ekip; Ömer Kahveci, Abdurrahman Emir Alagöz, Tunahan Ergül, Atabey Çiçek, İlhan Depe, Hakan Yeşil, Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Ali Han Tunçer, Tarık Tekdal ve Bahadır Erol ilk 11’i ile başlayacak. AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise sahaya; Nurullah Aslan, Miraç Acer, Harun Kavaklıdere, Muhammed Ali Doğan, Ahmet Ülük, Işık Kaan Arslan, Sinan Kurumuş, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar, Ahmet Eren Ve Burak Kavlak ile çıkacak.

Mücadele saat 15.30’da başlayacak.