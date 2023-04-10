Türkiye'nin en önemli gündemi 14 Mayıs seçimleri...

Siyasi partiler milletvekili adaylık listelerinde son rötuşları yaparak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Millet İttifakı ortaklarından Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi seçime Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden girdiği için pusulada yer almayacak.

Çekilen kurada pusulanın ilk iki sırasında yer alan Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye Değişim Partisi ise liste vermediği için pusuladan çıkarıldı.

Böylece 5 ittifakın yer alacağı pusuladaki siyasi parti sayısı 32'den 26'ya düştü.

YSK tüm listeleri inceleyecek

26 siyasi partinin aday listeleri YSK tarafından incelenecek.

YSK, 11 Nisan Salı gününe kadar eksikliği bulunan siyasi partilere bildirimde bulunacak.

14 Nisan'a kadar eksikliklerin tamamlanması gerekiyor.

15 Nisan'da geçici aday listeleri ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak, YSK itirazları değerlendirerek 19 Nisan'da kesin listelerini açıklayacak.

Ensonhaber